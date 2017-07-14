Владимир Путин отправил роскошный подарок Александру Овечкину на свадьбу

Торжество было организовано через год после того, как молодые люди расписались в загсе.Неожиданным сюрпризом новобрачным стал подарок от президента России Владимира Путина. Настасья в своем микроблоге в разделе сториз опубликовала снимок телеграммы от главы государства.«Дорогие Анастасия и Александр! От души поздравляю вас с Днем бракосочетания. Желаю молодой семье, которая соединила сегодня Александра Овечкина и Анастасию Шубскую, благополучия, удачи, исполнения намеченных планов. Как можно больше светлых и счастливых дней. Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего», – написано в послании.Вместе с телеграммой молодоженам был презентован шикарный набор посуды.После свадьбы молодые отправились в медовый месяц на Мальдивские острова.