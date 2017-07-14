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Владимир Путин отправил роскошный подарок Александру Овечкину на свадьбу

Сегодня, 11:58
В прошлые выходные состоялась долгожданная свадьба известного хоккеиста Александра Овечкина и Настасьи Шубской.

Владимир Путин отправил роскошный подарок Александру Овечкину на свадьбу
Торжество было организовано через год после того, как молодые люди расписались в загсе.

Неожиданным сюрпризом новобрачным стал подарок от президента России Владимира Путина. Настасья в своем микроблоге в разделе сториз опубликовала снимок телеграммы от главы государства.

Владимир Путин отправил роскошный подарок Александру Овечкину на свадьбу


«Дорогие Анастасия и Александр! От души поздравляю вас с Днем бракосочетания. Желаю молодой семье, которая соединила сегодня Александра Овечкина и Анастасию Шубскую, благополучия, удачи, исполнения намеченных планов. Как можно больше светлых и счастливых дней. Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего», – написано в послании.

Владимир Путин отправил роскошный подарок Александру Овечкину на свадьбу


Вместе с телеграммой молодоженам был презентован шикарный набор посуды.

После свадьбы молодые отправились в медовый месяц на Мальдивские острова.

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Ключевые слова: Александр Овечкин, Настасья Шубская, Владимир Путин

Количество просмотров: 7 696
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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