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Евгений Папунаишвили впервые сообщил подробности своего бракосочетания

Сегодня, 12:39
На этой неделе состоялась свадьба известного танцора Евгения Папунаишвили со своей избранницей, итальянкой Салимой.

Евгений Папунаишвили впервые сообщил подробности своего бракосочетания
Молодые люди решили никому заранее не рассказывать о торжестве, хотя знакомые находились в ожидании свадьбы влюбленных. Евгений решил поделиться тем, как прошла его свадьба и поведал подробности торжества.

Евгений Папунаишвили впервые сообщил подробности своего бракосочетания


«Для нас это был особенный день. Мы вдвоем приехали в загс и расписались. Никто об этом не знал. Приехали только мои старшие братья. Потом мы сделали сюрприз. Отправились к моим родителям на дачу, они ничего не подозревали, для них это был грандиозный подарок. Мы потрясающе провели время. А празднование будет позже. Хотим сделать свадьбу, заранее пригласить близких и друзей. Это будет такой итальяно-грузинский праздник», - сообщил Папунаишвили.

Евгений Папунаишвили впервые сообщил подробности своего бракосочетания


Поздравляем молодых со столь радостным событием в их жизни!

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Ключевые слова: Евгений Папунаишвили

Количество просмотров: 2 535
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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