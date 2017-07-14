Евгений Папунаишвили впервые сообщил подробности своего бракосочетания

«Для нас это был особенный день. Мы вдвоем приехали в загс и расписались. Никто об этом не знал. Приехали только мои старшие братья. Потом мы сделали сюрприз. Отправились к моим родителям на дачу, они ничего не подозревали, для них это был грандиозный подарок. Мы потрясающе провели время. А празднование будет позже. Хотим сделать свадьбу, заранее пригласить близких и друзей. Это будет такой итальяно-грузинский праздник», - сообщил Папунаишвили.
Поздравляем молодых со столь радостным событием в их жизни!