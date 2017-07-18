Алексей Панин и его новая девушка начали жить вместе

А скандал разразился после появления в Интернете непристойных видео с участием актера.Но теперь Алексей нашел поддержку в лице своей новой возлюбленной, с которой познакомился на съемках передачи "Пусть говорят". Молодые люди даже приняли решение съехаться.«Оле 23 года, она работает на «Первом канале» гримером, – делится Панин. – Теперь шучу: «Спасибо тем людям, которые выложили в Интернет интимные ролики с моим участием!» Благодаря им я встретился с Оленькой. Честно, даже не могу ответить на вопрос, чем она понравилась. Эталонов красоты у меня никогда не было. Таня, мама моей второй дочери, – миниатюрная и компактная женщина, бывшая жена Люся – высокая и длинноногая, а Ольга...Наверное, мы похожи энергетически! Она разделяет мои интересы. Например, не видит ничего плохого в том, чтобы слиться с природой на нудистском пляже! У нас завертелось все очень быстро, я толком даже не успел поухаживать. На третий день знакомства она уже переехала ко мне в квартиру с вещами. Правда, друзья Олю осудили, стали напоминать о моих ошибках, отговаривать: «Зачем он тебе нужен? Найдешь себе молодого парня в сто раз лучше!» Но она никого не слушает, знает, что я не причиню ей боль и не дам никому в обиду. Даже рассказала обо мне своей маме, та поддержала».По словам актера, его новая возлюбленная и дочка быстро нашли общий язык.