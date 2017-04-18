Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

В апреле этого года различные издания сообщали, что Татьяна Буланова вот-вот восстановит отношения и семью со своим бывшим супругом Владиславом Радимовым. Однако долгожданного воссоединения, как видно, не произошло, и певица заявила, что намерена двигаться дальше.В недавнем интервью Буланова рассказала, что готова начать новые отношения и находится в поисках возлюбленного. Звезда воспитывает двоих сыновей - 24-летнего Александра и 10-летнего Никиту.