В недавнем интервью Буланова рассказала, что готова начать новые отношения и находится в поисках возлюбленного. Звезда воспитывает двоих сыновей - 24-летнего Александра и 10-летнего Никиту.
Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном
Сегодня, 18:09
Певица Татьяна Буланова поведала о новых отношениях.
В апреле этого года различные издания сообщали, что Татьяна Буланова вот-вот восстановит отношения и семью со своим бывшим супругом Владиславом Радимовым. Однако долгожданного воссоединения, как видно, не произошло, и певица заявила, что намерена двигаться дальше.
В недавнем интервью Буланова рассказала, что готова начать новые отношения и находится в поисках возлюбленного. Звезда воспитывает двоих сыновей - 24-летнего Александра и 10-летнего Никиту.
В недавнем интервью Буланова рассказала, что готова начать новые отношения и находится в поисках возлюбленного. Звезда воспитывает двоих сыновей - 24-летнего Александра и 10-летнего Никиту.
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Ключевые слова: Татьяна Буланова
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, twitter
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Автор фото: vk.com, twitter
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