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Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

Сегодня, 18:09
Певица Татьяна Буланова поведала о новых отношениях.

Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном
В апреле этого года различные издания сообщали, что Татьяна Буланова вот-вот восстановит отношения и семью со своим бывшим супругом Владиславом Радимовым. Однако долгожданного воссоединения, как видно, не произошло, и певица заявила, что намерена двигаться дальше.

Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном


В недавнем интервью Буланова рассказала, что готова начать новые отношения и находится в поисках возлюбленного. Звезда воспитывает двоих сыновей - 24-летнего Александра и 10-летнего Никиту.

Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном


Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

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Ключевые слова: Татьяна Буланова

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Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, twitter

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