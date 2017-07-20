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Николай Басков подтвердил свадьбу с Викторией Лопыревой

Сегодня, 11:49
Несколько дней назад всех шокировала новость о помолвке двух звезд отечественного шоу-бизнеса Николая Баскова и Виктории Лопыревой.

Николай Басков подтвердил свадьбу с Викторией Лопыревой
16 июля на мероприятии в Грозном в честь переименования футбольного клуба Рамзана Кадырова у всех на виду Николай Басков подарил Виктории Лопыревой кольцо.

Но вскоре Лопырева решила опровергнуть данную информацию, сообщив, что это фиктивная помолвка. Но судя по всему Николай так не считает, он подтвердил свадьбу с Викторией.

Николай Басков подтвердил свадьбу с Викторией Лопыревой


«В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала «да», и я счастлив», - ответил корреспондентам певец.

Николай Басков подтвердил свадьбу с Викторией Лопыревой


О данной информации общественность узнала, благодаря тому, что сам Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Басков делал предложение Лопыревой.

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Ключевые слова: Николай Басков, Виктория Лопырева

Количество просмотров: 6 318
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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