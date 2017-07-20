Николай Басков подтвердил свадьбу с Викторией Лопыревой

Но вскоре Лопырева решила опровергнуть данную информацию, сообщив, что это фиктивная помолвка. Но судя по всему Николай так не считает, он подтвердил свадьбу с Викторией.
«В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала «да», и я счастлив», - ответил корреспондентам певец.
О данной информации общественность узнала, благодаря тому, что сам Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Басков делал предложение Лопыревой.