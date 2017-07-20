Николай Басков подтвердил свадьбу с Викторией Лопыревой

16 июля на мероприятии в Грозном в честь переименования футбольного клуба Рамзана Кадырова у всех на виду Николай Басков подарил Виктории Лопыревой кольцо.Но вскоре Лопырева решила опровергнуть данную информацию, сообщив, что это фиктивная помолвка. Но судя по всему Николай так не считает, он подтвердил свадьбу с Викторией.«В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала «да», и я счастлив», - ответил корреспондентам певец.О данной информации общественность узнала, благодаря тому, что сам Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Басков делал предложение Лопыревой.