Орландо Блум был запечатлен на свидании с незнакомкой

Он меняет девушек как перчатки, появляясь каждый раз с новой пассией. На днях же Орландо был запечатлен вместе с незнакомкой на прогулке в Париже. Молодые люди держались за руки.
Исходя из фотографий, сделанных папарацци, пара о чем-то дискутировала, так как на многих снимках у них довольно серьезные лица.
Но очевидцы сообщают, что молодым людям было весело вместе, они шутили и смеялись. Пока что распознать личность незнакомки не удалось никому.
Ключевые слова: Орландо Блум
, Кэти Перри
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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