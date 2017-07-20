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Орландо Блум был запечатлен на свидании с незнакомкой

Сегодня, 12:16
После того как Кэти Перри и Орландо Блум разорвали отношения, актер получает удовольствие от холостяцкой жизни.

Орландо Блум был запечатлен на свидании с незнакомкой
Он меняет девушек как перчатки, появляясь каждый раз с новой пассией. На днях же Орландо был запечатлен вместе с незнакомкой на прогулке в Париже. Молодые люди держались за руки.

Орландо Блум был запечатлен на свидании с незнакомкой


Исходя из фотографий, сделанных папарацци, пара о чем-то дискутировала, так как на многих снимках у них довольно серьезные лица.

Но очевидцы сообщают, что молодым людям было весело вместе, они шутили и смеялись. Пока что распознать личность незнакомки не удалось никому.

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Ключевые слова: Орландо Блум, Кэти Перри

Количество просмотров: 1 690
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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