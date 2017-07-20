Орландо Блум был запечатлен на свидании с незнакомкой

Он меняет девушек как перчатки, появляясь каждый раз с новой пассией. На днях же Орландо был запечатлен вместе с незнакомкой на прогулке в Париже. Молодые люди держались за руки.Исходя из фотографий, сделанных папарацци, пара о чем-то дискутировала, так как на многих снимках у них довольно серьезные лица.Но очевидцы сообщают, что молодым людям было весело вместе, они шутили и смеялись. Пока что распознать личность незнакомки не удалось никому.