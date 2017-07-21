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Александр Носик и Анастасия Крайнова расстались

Сегодня, 13:39
На днях СМИ сообщили о разводе известного актера Александра Носика с супругой Ольгой, с которой он прожил в браке 6 лет.

Александр Носик и Анастасия Крайнова расстались
Многие обвинили экс-участницу телепроекта "Фабрика звезд" певицу Настю Крайнову в расставании супругов. Но как оказалось, актер уже не встречается с молодой певицей.

Александр Носик и Анастасия Крайнова расстались


«Александр и Ольга подали на развод. Причем без скандалов, слез и соплей, как это обычно принято. Как сказали в одном известном фильме: «Без шума и пыли». Многие ошибочно полагают, что Саша изменял Ольге с Анастасией Крайновой, но это неправда. Они с Настей начали встречаться через месяц после того, как Александр разошелся с супругой. Кстати говоря, с Крайновой они впоследствии тоже расстались», – поделился представитель Александра.

Александр Носик и Анастасия Крайнова расстались


Теперь похоже Носик будет считаться завидным холостяком в нашем шоу-бизнесе, и кто же будет следующим, кто сможет занять сердце актера.

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Ключевые слова: Александр Носик, Настя Крайнова

Количество просмотров: 312
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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