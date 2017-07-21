Александр Носик и Анастасия Крайнова расстались

Многие обвинили экс-участницу телепроекта "Фабрика звезд" певицу Настю Крайнову в расставании супругов. Но как оказалось, актер уже не встречается с молодой певицей.«Александр и Ольга подали на развод. Причем без скандалов, слез и соплей, как это обычно принято. Как сказали в одном известном фильме: «Без шума и пыли». Многие ошибочно полагают, что Саша изменял Ольге с Анастасией Крайновой, но это неправда. Они с Настей начали встречаться через месяц после того, как Александр разошелся с супругой. Кстати говоря, с Крайновой они впоследствии тоже расстались», – поделился представитель Александра.Теперь похоже Носик будет считаться завидным холостяком в нашем шоу-бизнесе, и кто же будет следующим, кто сможет занять сердце актера.