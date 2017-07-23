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Дженнифер Гарнер закрутила роман со звездой "Стартрека"

Сегодня, 15:29
В последнее время Дженнифер Гарнер чувствует себя разбитой из-за довольно длительного бракоразводного процесса с актером Беном Аффлеком.

Дженнифер Гарнер закрутила роман со звездой "Стартрека"
Дженнифер тяжело восприняла измену своего мужа с няней своих детей, а потом еще стало известно, что Бен начал встречаться с другой девушкой. Но судя по всему актриса потихоньку приходит в себя.

Дженнифер Гарнер закрутила роман со звездой "Стартрека"


Инсайдер сообщил, что у Гарнер роман с актером Крисом Пайном.

«Он вновь заставил ее почувствовать себя сексуальной и желанной. Благодаря его поддержке Джен смогла преодолеть трудные моменты в жизни. Он стал единственным мужчиной, которому она доверилась после неприятной ситуации с Беном. Конечно, Крис переживает, что у Джен гораздо больше опыта в серьезных отношениях, но это не мешает ему делать ее счастливее», — делится источник.

Дженнифер Гарнер закрутила роман со звездой "Стартрека"


Но пока что непонятными остаются отношения между Гарнер и Аффлеком. Во время прогулок с детьми супруги выглядят счастливыми и мило общаются друг с другом.

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Ключевые слова: Дженнифер Гарнер, Бен Аффлек, Крис Пайн

Количество просмотров: 3 536
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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