Дженнифер Гарнер закрутила роман со звездой "Стартрека"

Дженнифер тяжело восприняла измену своего мужа с няней своих детей, а потом еще стало известно, что Бен начал встречаться с другой девушкой. Но судя по всему актриса потихоньку приходит в себя.Инсайдер сообщил, что у Гарнер роман с актером Крисом Пайном.«Он вновь заставил ее почувствовать себя сексуальной и желанной. Благодаря его поддержке Джен смогла преодолеть трудные моменты в жизни. Он стал единственным мужчиной, которому она доверилась после неприятной ситуации с Беном. Конечно, Крис переживает, что у Джен гораздо больше опыта в серьезных отношениях, но это не мешает ему делать ее счастливее», — делится источник.Но пока что непонятными остаются отношения между Гарнер и Аффлеком. Во время прогулок с детьми супруги выглядят счастливыми и мило общаются друг с другом.