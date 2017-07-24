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Либерж Кпадону закрутила роман с женатым мужчиной

Сегодня, 11:36
Экс-участница главной телестройки страны Либерж Кпадону в своем микроблоге часто общается с подписчиками и рассказывает им о личной жизни.

Либерж Кпадону закрутила роман с женатым мужчиной
Недавно Либерж решила поделиться со своими фолловерами дилеммой, перед которой она вынуждена была оказаться. Как выяснилось, девушка завела роман с несвободным мужчиной и ей начала звонить его жена.

«Интересно, если мужчина утаил, что женат, и вы начали с ним общаться, но тут вам начинает звонить его почти бывшая жена и умолять в истерике и слезах, чтобы вы исчезли из его жизни, как следует поступить», - спросила совета у своих фанатов Кпадону.

Либерж Кпадону закрутила роман с женатым мужчиной


Либерж не знает, что делать, так как мужчина очень красиво за ней ухаживал, а с женой он уже собирался разводиться и подал документы на развод.

Думаю, что если бы отношения супругов уже были закончены, то уж жена-то не стала звонить и просить оставить в покое ее мужа.

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Ключевые слова: Либерж Кпадону

Количество просмотров: 6 175
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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