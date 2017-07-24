Либерж Кпадону закрутила роман с женатым мужчиной

Недавно Либерж решила поделиться со своими фолловерами дилеммой, перед которой она вынуждена была оказаться. Как выяснилось, девушка завела роман с несвободным мужчиной и ей начала звонить его жена.«Интересно, если мужчина утаил, что женат, и вы начали с ним общаться, но тут вам начинает звонить его почти бывшая жена и умолять в истерике и слезах, чтобы вы исчезли из его жизни, как следует поступить», - спросила совета у своих фанатов Кпадону.Либерж не знает, что делать, так как мужчина очень красиво за ней ухаживал, а с женой он уже собирался разводиться и подал документы на развод.Думаю, что если бы отношения супругов уже были закончены, то уж жена-то не стала звонить и просить оставить в покое ее мужа.