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Мария Голубкина и Борис Ливанов не против того, что все обсуждают их отношения

Сегодня, 14:22
На днях все были в недоумении, когда узнали о расставании пары Марии Голубкиной и Бориса Ливанова.

Мария Голубкина и Борис Ливанов не против того, что все обсуждают их отношения
Пара уже собиралась в ближайшее время отправиться официально оформлять отношения.

Мария призналась, что им обоим нравится тот факт, что их отношения обсуждается общественностью.

Мария Голубкина и Борис Ливанов не против того, что все обсуждают их отношения


«Нам вообще классно. Нам нравится, что мы наши отношения вывели в публичность, что нас обсуждают», - сообщила женщина.

Но фанаты засыпают Марию вопросами о том, что же случилось.

Мария Голубкина и Борис Ливанов не против того, что все обсуждают их отношения


«Да никто не расставался! Все нормально у нас. Просто временно живем по своим домам. Наш разрыв – это все слухи. Мы то съедемся, то разъедемся – вещи туда-сюда возим», - ответила на это Голубкина.

И Мария, и Борис не исключают того, что могут снова сойтись и сыграть свадьбу.

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Ключевые слова: Мария Голубкина, Борис Ливанов

Количество просмотров: 3 289
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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