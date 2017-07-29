Мария Голубкина и Борис Ливанов не против того, что все обсуждают их отношения

Мария призналась, что им обоим нравится тот факт, что их отношения обсуждается общественностью.
«Нам вообще классно. Нам нравится, что мы наши отношения вывели в публичность, что нас обсуждают», - сообщила женщина.
Но фанаты засыпают Марию вопросами о том, что же случилось.
«Да никто не расставался! Все нормально у нас. Просто временно живем по своим домам. Наш разрыв – это все слухи. Мы то съедемся, то разъедемся – вещи туда-сюда возим», - ответила на это Голубкина.
И Мария, и Борис не исключают того, что могут снова сойтись и сыграть свадьбу.