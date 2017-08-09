Наталья Штурм считает, что у Романа Абрамовича есть новая пассия

О расставании сообщила сама Дарья, но причины такого решения супруги не стали рассказывать.Скандально известная Наталья Штурм, за которой Абрамович ухаживал во время учебы в школе, думает, что он встречается с новой возлюбленной.«Я думаю, что, скорее всего, это место давным-давно занято. Я даже уверена. Для общественности они «поставили точки над «i» для чего-то. Для чего? Известно им одним. То ли это будет официальный брак или Даши, или Романа Аркадьевича, то ли будет объявлен новый союз. Чтобы это не выглядело грязью, они вынуждены объявить, что все закончено. Отчистить, так сказать, поле от слухов. Грустно, когда люди расстаются. Но самое главное, чтобы люди расставались красиво», - рассказала Наталья.По словам Штурм, Роман - очень честный человек, поэтому при разводе его бывшим женам перепадают огромные суммы.