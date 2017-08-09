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Ольга Бузова отправилась на свидание

Сегодня, 10:37
В данный момент начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова находится в Америке, где не только отдыхает, но и занимается работой.

Ольга Бузова отправилась на свидание
На днях прошли съемки нового клипа Ольги на композицию "Неправильная", где ее любимого мужчину играет знойный красавец.

Вечером же Бузова опубликовала пост, в котором сообщила, что собирается на свидание. Но молодого человека, в компании которого собирается провести время, решила скрыть, но многие поклонники посчитали, что возможно это тот же мужчина, что снимается с ней в клипе.

«После горок все хотела поснимать для вас, потому что мы поднимались на огромную высоту, и там очень красиво. Но это невозможно. Еле удержала телефон. Горка называлась Tatsu. У меня вечером свидание должно быть, по-моему, нужно сделать новую укладку», – написала Ольга.

Ольга Бузова отправилась на свидание


Позже девушка разместила отчет о том, как прошло свидание.

«Приятно, когда ты нравишься настоящей. Больше ничего не скажу», – сообщила Бузова, подчеркнув, что не стала делать сложную укладку и макияж.

Теперь поклонники с нетерпением ждут более подробной информации о молодом человеке телеведущей.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 704
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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