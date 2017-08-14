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Сати Казанова впервые откровенно поведала о своем женихе

Сегодня, 14:40
На днях стало известно о том, что популярная певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова выходит замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Сати Казанова впервые откровенно поведала о своем женихе
Сати поделилась тем, что знакомство произошло около года назад на свадьбе ее подруги в Германии. Певица признается, что при первой встрече не обратила особого внимания на Стефано, потом они начали общаться по скайпу.

Сати Казанова впервые откровенно поведала о своем женихе


«Когда мы связались в первый раз, я впала в ступор. Я видела, что с ним происходит то же самое. Он сказал: «Если ты волнуешься так же, как волнуюсь я, или хотя бы на сотую часть, это дает мне надежду, что ты ощущаешь примерно то же ,что и я». Я говорю: «О да! Волнуюсь я ничуть не меньше твоего, а может, и больше». Сначала общались такими полунамеками, а потом начали разговаривать очень откровенно, искренне, без всякого кокетства. Я честно призналась, что у меня были и есть определенные страхи перед отношениями, а он рассказал мне про свои», - рассказала девушка.

Еще Казанова решила поведать о том, как получила предложение руки и сердца.

Сати Казанова впервые откровенно поведала о своем женихе


«Однажды мы вдруг начали говорить о том, как же будем дальше жить. И Стефано сказал: «Наверное, есть смысл мне сначала приехать в Россию, подождать ,пока ты выучишь итальянский, адаптируешься к новому положению». Я удивилась: «К какому новому положению?» «Ну что мы будем женаты… А! Я же тебе не… Ты будешь моей женой?» И я ответила: «Да», - сообщила Сати.

Теперь будем ждать с нетерпением информации о том, когда же состоится свадьба, и соответственно фотографий с торжества.

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 6 929
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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