На днях парочку видели в Нью-Йорке - Лео и Лорена посетили Музей современного искусства, а далее направились в ресторан. Впервые модель была замечена в компании Ди Каприо ещё в мае этого года, но настоящие отношения, по словам инсайдеров, начались только сейчас.
Леонардо Ди Каприо вновь влюбился в модель
Вчера, 20:11
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо закрутил новый роман.
Леонардо Ди Каприо можно смело назвать настоящим "охотником" на моделей - в его объятиях побывали самые известные звезды подиума. На сей раз повезло 23-летней Лорене Рэй - роман с 42-летним актером, по сообщениям западных изданий, развивается столь стремительно, что уже пошли разговоры о свадьбе.
На днях парочку видели в Нью-Йорке - Лео и Лорена посетили Музей современного искусства, а далее направились в ресторан. Впервые модель была замечена в компании Ди Каприо ещё в мае этого года, но настоящие отношения, по словам инсайдеров, начались только сейчас.
На днях парочку видели в Нью-Йорке - Лео и Лорена посетили Музей современного искусства, а далее направились в ресторан. Впервые модель была замечена в компании Ди Каприо ещё в мае этого года, но настоящие отношения, по словам инсайдеров, начались только сейчас.
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Ключевые слова: Леонардо Ди Каприо
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Количество просмотров: 6 019
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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