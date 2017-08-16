Леонардо Ди Каприо вновь влюбился в модель

Дарья Малыгина поведала о том, на что ей приходится идти, чтобы выглядеть безупречно

Некоторые молодые девушки уверены, что если же у тебя отличная стройная фигура, то ты можешь ни о чем не беспокоиться и даже не думать о том, что ешь и какой образ жизни ведешь.