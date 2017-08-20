Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юлия Пересильд решила прояснить ситуацию со слухами о романе с Романом Абрамовичем

Вчера, 15:36
После того как всем стало известно о разводе миллиардера Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой, мужчине стали приписывать романы с представительницами российского шоу-бизнеса.

Юлия Пересильд решила прояснить ситуацию со слухами о романе с Романом Абрамовичем
Некоторое время назад СМИ сообщили об отношениях актрисы Юлии Пересильд и олигарха. Но актриса решила расставить все точки над i и прояснить эту ситуацию.

Юлия Пересильд решила прояснить ситуацию со слухами о романе с Романом Абрамовичем


«Ну вот не могу! Не выдержала! Целый день звонят журналисты... и в общем это ж не первый раз — я в этом смысле Бывалая! Опять Роман.... сама себе удивляюсь какая я романтичная. Как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно ложусь спать довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты!» — ответила актриса.

При этом Абрамович никак не комментирует информацию о своих новых отношениях, поэтому и распространяются множество слухов.

← Тина Канделаки показала фигуру в бики... Юлия Высоцкая признается, что муж Андр... →

Ключевые слова: Юлия Пересильд, Роман Абрамович, Дарья Жукова

Количество просмотров: 16 861
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Woman.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Рустам Солнцев хочет свести Ольгу Бузову с Романом Абрамовичем
Юлия Пересильд появилась на закрытии ММКФ-2017 в элегантном чёрном наряде
Ольга Бузова впервые прокомментировала слух об отношениях с олигархом
Моника Белуччи счастлива в новых отношениях
Самое популярное за неделю
Комментарии



Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот Месяц назад телеведущая Тина Канделаки случайно проговорилась об интересном положении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Юлия Высоцкая признается, что муж Андрей Кончаловский для нее чужой человек Сегодня, 20 августа, юбилей отмечает один из самых знаменитых режиссеров России Андрей Кончаловский, ему исполнилось 80 лет.
Юлия Пересильд решила прояснить ситуацию со слухами о романе с Романом Абрамовичем После того как всем стало известно о разводе миллиардера Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой, мужчине стали приписывать романы с представительницами российского шоу-бизнеса.
Тина Канделаки показала фигуру в бикини В настоящее время Тина Канделаки находится в отпуске, и для отдыха она выбрала Крым.
Ольга Рапунцель не хочет афишировать беременность Около месяца назад из главной телестройки страны ушли супруги Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.