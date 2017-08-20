Юлия Пересильд решила прояснить ситуацию со слухами о романе с Романом Абрамовичем

Некоторое время назад СМИ сообщили об отношениях актрисы Юлии Пересильд и олигарха. Но актриса решила расставить все точки над i и прояснить эту ситуацию.«Ну вот не могу! Не выдержала! Целый день звонят журналисты... и в общем это ж не первый раз — я в этом смысле Бывалая! Опять Роман.... сама себе удивляюсь какая я романтичная. Как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно ложусь спать довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты!» — ответила актриса.При этом Абрамович никак не комментирует информацию о своих новых отношениях, поэтому и распространяются множество слухов.