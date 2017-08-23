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Кэти Перри объяснила, что же происходит между ней и Орландо Блумом

Сегодня, 12:29
Десять месяцев продлились отношения знаменитой пары, Кэти Перри и Орландо Блума, но в итоге в феврале влюбленные решили расстаться.

Кэти Перри объяснила, что же происходит между ней и Орландо Блумом
Недавно распространились слухи о том, что звезды снова вместе. Такие выводы были сделаны после того, как их заметили вместе на концерте Эда Ширана, причем Кэти и Орландо весь вечер проявляли друг другу чувства.

Кэти Перри объяснила, что же происходит между ней и Орландо Блумом


«Я думаю, что люди приходят и уходят из твоей жизни, и это здорово, чтобы люди, которых вы любите, были рядом. Думаю, для меня нет какие-то крайностей. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше размываются границы», — ответила на этот слух Перри.

Честно говоря, объяснение Кэти получилось двусмысленным, ей умело удалось уйти от ответа.

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Ключевые слова: Кэти Перри, Орландо Блум

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Woman's Day, Tatler

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