Кэти Перри объяснила, что же происходит между ней и Орландо Блумом

Недавно распространились слухи о том, что звезды снова вместе. Такие выводы были сделаны после того, как их заметили вместе на концерте Эда Ширана, причем Кэти и Орландо весь вечер проявляли друг другу чувства.
«Я думаю, что люди приходят и уходят из твоей жизни, и это здорово, чтобы люди, которых вы любите, были рядом. Думаю, для меня нет какие-то крайностей. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше размываются границы», — ответила на этот слух Перри.
Честно говоря, объяснение Кэти получилось двусмысленным, ей умело удалось уйти от ответа.
Ключевые слова: Кэти Перри
, Орландо Блум
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Woman's Day, Tatler
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