Кэти Перри объяснила, что же происходит между ней и Орландо Блумом

Недавно распространились слухи о том, что звезды снова вместе. Такие выводы были сделаны после того, как их заметили вместе на концерте Эда Ширана, причем Кэти и Орландо весь вечер проявляли друг другу чувства.«Я думаю, что люди приходят и уходят из твоей жизни, и это здорово, чтобы люди, которых вы любите, были рядом. Думаю, для меня нет какие-то крайностей. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше размываются границы», — ответила на этот слух Перри.Честно говоря, объяснение Кэти получилось двусмысленным, ей умело удалось уйти от ответа.