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Надя Ручка, оказалось, вышла замуж

Сегодня, 18:15
Неделю назад в семье экс-участницы популярной группы "Блестящие" Нади Ручки случилось радостное событие.

Надя Ручка, оказалось, вышла замуж
У певицы и ее возлюбленного Дениса Боярко родился сын.

Теперь выяснилось, что незадолго до родов, пара официально оформила отношения. Для Нади было важно, чтобы ее первенец родился после того, как у нее в паспорте будет штамп о замужестве.

Надя Ручка, оказалось, вышла замуж


«Все произошло в прекрасном историческом месте – Дворцовом павильоне в Коломенском. Присутствовали только самые близкие друзья, с которыми мы потом просто прошлись по парку и немного посидели в кафе. Никаких гуляний по этому поводу не устраивали – свадьбу сыграем позже, мечтаем сделать это на побережье», - поведала исполнительница.

Надя Ручка, оказалось, вышла замуж


Стоит отметить, что супруги назвали своего сына Львом.

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Ключевые слова: Надя Ручка

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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