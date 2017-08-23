Надя Ручка, оказалось, вышла замуж

У певицы и ее возлюбленного Дениса Боярко родился сын.Теперь выяснилось, что незадолго до родов, пара официально оформила отношения. Для Нади было важно, чтобы ее первенец родился после того, как у нее в паспорте будет штамп о замужестве.«Все произошло в прекрасном историческом месте – Дворцовом павильоне в Коломенском. Присутствовали только самые близкие друзья, с которыми мы потом просто прошлись по парку и немного посидели в кафе. Никаких гуляний по этому поводу не устраивали – свадьбу сыграем позже, мечтаем сделать это на побережье», - поведала исполнительница.Стоит отметить, что супруги назвали своего сына Львом.