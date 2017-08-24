Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке

СМИ сообщают о том, что принц уже попросил руки своей девушки во время путешествия по Африке в день ее рождения. Гарри приподнес Меган необычный браслет зулуского племени, который считается аналогом обручального кольца.«Диана очень любила браслеты. Именно она привила любовь Гарри к этому украшению. Подарив Меган браслет, он неофициально подтвердил, что женится на ней», — поведал инсайдер.Стоит отметить, что влюбленные вместе уже год, и все с нетерпением ждут сообщений о скорой свадьбе принца.