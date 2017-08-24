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Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке

Сегодня, 11:25
Западные таблоиды считают, что уже в ближайшее время член королевской семьи принц Гарри объявит о помолвке со своей возлюбленной актрисой Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке
СМИ сообщают о том, что принц уже попросил руки своей девушки во время путешествия по Африке в день ее рождения. Гарри приподнес Меган необычный браслет зулуского племени, который считается аналогом обручального кольца.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке


«Диана очень любила браслеты. Именно она привила любовь Гарри к этому украшению. Подарив Меган браслет, он неофициально подтвердил, что женится на ней», — поведал инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке


Стоит отметить, что влюбленные вместе уже год, и все с нетерпением ждут сообщений о скорой свадьбе принца.

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Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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