Илана Юрьева не могла контролировать свой вес

29-летняя актриса сама довольно часто радует подписчиков снимками в купальнике. Но оказалось, что в какое-то время Илана не могла контролировать свой вес и набрала лишних килограммов из-за гормонального сбоя.«Тело перестало слушаться, вообще… Я ела один обезжиренный творог и пила 1%-ный кефир и поправлялась, опухала и становилась все больше и больше. Это страшное чувство, очень… Когда ты не контролируешь свое тело, когда твое лицо становится больше в пять раз и меняются черты лица, а ты не лопаешь бургеры и не пьешь колу… А все вокруг тебе говорят: «Хватит жрать». Вспоминаю как страшный сон. Потом гормоны пришли в норму, и вес нормализовался», – поведала Юрьева.По словам Иланы, теперь она старается поддерживать свою фигуру, занимаясь регулярно спортом и правильно питаясь.