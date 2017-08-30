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Илана Юрьева не могла контролировать свой вес

Сегодня, 12:39
Поклонники не устают восхищаться стройной фигурой участницы шоу "Уральские пельмени" Иланы Юрьевой.

Илана Юрьева не могла контролировать свой вес
29-летняя актриса сама довольно часто радует подписчиков снимками в купальнике. Но оказалось, что в какое-то время Илана не могла контролировать свой вес и набрала лишних килограммов из-за гормонального сбоя.

Илана Юрьева не могла контролировать свой вес


«Тело перестало слушаться, вообще… Я ела один обезжиренный творог и пила 1%-ный кефир и поправлялась, опухала и становилась все больше и больше. Это страшное чувство, очень… Когда ты не контролируешь свое тело, когда твое лицо становится больше в пять раз и меняются черты лица, а ты не лопаешь бургеры и не пьешь колу… А все вокруг тебе говорят: «Хватит жрать». Вспоминаю как страшный сон. Потом гормоны пришли в норму, и вес нормализовался», – поведала Юрьева.

Илана Юрьева не могла контролировать свой вес


По словам Иланы, теперь она старается поддерживать свою фигуру, занимаясь регулярно спортом и правильно питаясь.

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Ключевые слова: Иланы Юрьевой

Количество просмотров: 7 969
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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