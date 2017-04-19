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Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес

Вчера, 20:48
На днях свежие снимки в блоге актрисы Олеси Судзиловской подверглись жесткой критике.

Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес
Для летних каникул Олеся Судзиловская выбрала Испанию, где побывала на нескольких популярных курортах. Однако подписчики её блога, в первую очередь, обращали внимание не на местные красоты, а на форму звезды. После публикации снимка ниже комментарии и вовсе стали агрессивными - актрису раскритиковали за дизайн купальника, слишком худую фигуру и даже неудачный ракурс.

Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес


Но вместо ответа на обидные слова, Судзиловская выложила новое фото в купальнике, которое поклонники восприняли гораздо более положительно.

Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес


"Спасибо моим мужчинам за отличный отдых! Все минуты вместе. Прочитанные книги, выученные стихотворения, новое умение - плавание с маской и трубкой,сокращение времени по всем стилям в плавании, приготовление новых блюд! ;) Усиление нагрузок в спортзале, "работа" папой, бесконечное чтение!;) Ну, и такая долгожданная "работа" мамой, 3 прочитанных сценария, 1 - с удовольствием, просмотр фильмов (редко можно быть у экрана, не торопиться и не нажимать на паузу)), набор массы... мышечной!;)) Подводим итог: план выполнили и перевыполнили) Всем продуктивного сезона!" - подписала фото звезда.

Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес


Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес


Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес

← Равшана Куркова впервые прокомментир...

Ключевые слова: Олеся Судзиловская

Количество просмотров: 2 366
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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