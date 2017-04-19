Олеся Судзиловская отреагировала на шквал критики в свой адрес

Для летних каникул Олеся Судзиловская выбрала Испанию, где побывала на нескольких популярных курортах. Однако подписчики её блога, в первую очередь, обращали внимание не на местные красоты, а на форму звезды. После публикации снимка ниже комментарии и вовсе стали агрессивными - актрису раскритиковали за дизайн купальника, слишком худую фигуру и даже неудачный ракурс.Но вместо ответа на обидные слова, Судзиловская выложила новое фото в купальнике, которое поклонники восприняли гораздо более положительно."Спасибо моим мужчинам за отличный отдых! Все минуты вместе. Прочитанные книги, выученные стихотворения, новое умение - плавание с маской и трубкой,сокращение времени по всем стилям в плавании, приготовление новых блюд! ;) Усиление нагрузок в спортзале, "работа" папой, бесконечное чтение!;) Ну, и такая долгожданная "работа" мамой, 3 прочитанных сценария, 1 - с удовольствием, просмотр фильмов (редко можно быть у экрана, не торопиться и не нажимать на паузу)), набор массы... мышечной!;)) Подводим итог: план выполнили и перевыполнили) Всем продуктивного сезона!" - подписала фото звезда.