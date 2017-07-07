Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга

Это касается и внешнего вида, и путешествий и конечно же "горячих" фотосессий, на которые решится далеко не каждая дама за 50.Но Наталья не из пугливых, это она доказывает своими обнаженными снимками, пытаясь показать другим женщинам, что они не должны скрывать свою привлекательность и делиться ей с окружающими.Но многие не понимают такого рвения Штурм выложить как можно больше голых фото, поэтому в блоге певицы часто появляются шутки о том, что это эксгибионизм, который надо лечить.Не так давно Наталья и сама подтвердила, что не отрицает - задатки умелого эксгибиониста у неё на лицо. Намёк прозвучал в долгой речи про друга артистки Евгения Осина, речь велась о том, что многие, узнав о проблеме Жени, пытались выставить его на посмешище, хотя ему требовалась настоящая помощь."Всем тв компаниям, кто звонит узнать что да как с Осиным. В этой истории поселилась надежда.. Пару месяцев назад я прочла в @starhit.ru мой друг #женяосин находится в плачевном состоянии и просит денег на операцию ног. Я не смогла промолчать и публично обозначила проблему - Женю нужно срочно и насильно лечить от застарелого алкоголизма. Попытка помочь и увести его в клинику не увенчалась успехом - нам очень мешали тв-шоу, желавшие заполучить полуживого артиста в негляже. Они щедро заплатили ему за публичный позор, теперь было на что пить и,как итог, Осину стало ещё хуже. Но Слава богу, уложить Женьку в клинику получилось у @malakhov007 и команды @nikita_lushnikov Я представляю какими усилиями это им далось, ибо месяц назад, мы с врачами 10 часов пытались его уговорить, все вымотались, насмотрелись... дико вспоминать... Меня знаете что торкнуло?.. Все tv ток-шоу хотели заполучить и не лечить. Я всех просила сначала положить, обследовать, а потом уже снимать человека. И только Андрей Малахов принял человеческое решение. Сейчас #женяосин в клинике и я спокойна. Пусть он отрёкся от нашей дружбы и назвал мои действия пиаром, я не обижаюсь - за него говорит алкоголь. Благодарности от него вряд ли кто-нибудь дождётся, это пустое. Но есть надежда, что помощь подоспела вовремя.".Завершила свою речь Наталья словами:"Хватит драм. Ну и не могу я без ноты юмора)). Наркоманов-алкоголиков уже набрали. От сексуальной зависимости в Таиланде не лечат? А от эксгибиционизма? Ааа... вот! Сколько нас ещё недолеченных ходит!", причислив и себя к тем самым людям, которым требуется помощь.Малахов, миленький, помоги Наталье, пожалуйста, а то становится страшно смотреть на фотографии певицы в стиле "ню".