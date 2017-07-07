Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга

Но Наталья не из пугливых, это она доказывает своими обнаженными снимками, пытаясь показать другим женщинам, что они не должны скрывать свою привлекательность и делиться ей с окружающими.
Но многие не понимают такого рвения Штурм выложить как можно больше голых фото, поэтому в блоге певицы часто появляются шутки о том, что это эксгибионизм, который надо лечить.
Не так давно Наталья и сама подтвердила, что не отрицает - задатки умелого эксгибиониста у неё на лицо. Намёк прозвучал в долгой речи про друга артистки Евгения Осина, речь велась о том, что многие, узнав о проблеме Жени, пытались выставить его на посмешище, хотя ему требовалась настоящая помощь.
"Всем тв компаниям, кто звонит узнать что да как с Осиным. В этой истории поселилась надежда.. Пару месяцев назад я прочла в @starhit.ru мой друг #женяосин находится в плачевном состоянии и просит денег на операцию ног. Я не смогла промолчать и публично обозначила проблему - Женю нужно срочно и насильно лечить от застарелого алкоголизма. Попытка помочь и увести его в клинику не увенчалась успехом - нам очень мешали тв-шоу, желавшие заполучить полуживого артиста в негляже. Они щедро заплатили ему за публичный позор, теперь было на что пить и,как итог, Осину стало ещё хуже. Но Слава богу, уложить Женьку в клинику получилось у @malakhov007 и команды @nikita_lushnikov Я представляю какими усилиями это им далось, ибо месяц назад, мы с врачами 10 часов пытались его уговорить, все вымотались, насмотрелись... дико вспоминать... Меня знаете что торкнуло?.. Все tv ток-шоу хотели заполучить и не лечить. Я всех просила сначала положить, обследовать, а потом уже снимать человека. И только Андрей Малахов принял человеческое решение. Сейчас #женяосин в клинике и я спокойна. Пусть он отрёкся от нашей дружбы и назвал мои действия пиаром, я не обижаюсь - за него говорит алкоголь. Благодарности от него вряд ли кто-нибудь дождётся, это пустое. Но есть надежда, что помощь подоспела вовремя.".
Завершила свою речь Наталья словами:
"Хватит драм. Ну и не могу я без ноты юмора)). Наркоманов-алкоголиков уже набрали. От сексуальной зависимости в Таиланде не лечат? А от эксгибиционизма? Ааа... вот! Сколько нас ещё недолеченных ходит!", причислив и себя к тем самым людям, которым требуется помощь.
Малахов, миленький, помоги Наталье, пожалуйста, а то становится страшно смотреть на фотографии певицы в стиле "ню".