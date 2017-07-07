Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга

Сегодня, 13:43
В последнее время певица Наталья Штурм всё чаще радует своих фанатов новыми смелыми экспериментами.

Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга
Это касается и внешнего вида, и путешествий и конечно же "горячих" фотосессий, на которые решится далеко не каждая дама за 50.

Но Наталья не из пугливых, это она доказывает своими обнаженными снимками, пытаясь показать другим женщинам, что они не должны скрывать свою привлекательность и делиться ей с окружающими.

Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга


Но многие не понимают такого рвения Штурм выложить как можно больше голых фото, поэтому в блоге певицы часто появляются шутки о том, что это эксгибионизм, который надо лечить.

Не так давно Наталья и сама подтвердила, что не отрицает - задатки умелого эксгибиониста у неё на лицо. Намёк прозвучал в долгой речи про друга артистки Евгения Осина, речь велась о том, что многие, узнав о проблеме Жени, пытались выставить его на посмешище, хотя ему требовалась настоящая помощь.

"Всем тв компаниям, кто звонит узнать что да как с Осиным. В этой истории поселилась надежда.. Пару месяцев назад я прочла в @starhit.ru мой друг #женяосин находится в плачевном состоянии и просит денег на операцию ног. Я не смогла промолчать и публично обозначила проблему - Женю нужно срочно и насильно лечить от застарелого алкоголизма. Попытка помочь и увести его в клинику не увенчалась успехом - нам очень мешали тв-шоу, желавшие заполучить полуживого артиста в негляже. Они щедро заплатили ему за публичный позор, теперь было на что пить и,как итог, Осину стало ещё хуже. Но Слава богу, уложить Женьку в клинику получилось у @malakhov007 и команды @nikita_lushnikov Я представляю какими усилиями это им далось, ибо месяц назад, мы с врачами 10 часов пытались его уговорить, все вымотались, насмотрелись... дико вспоминать... Меня знаете что торкнуло?.. Все tv ток-шоу хотели заполучить и не лечить. Я всех просила сначала положить, обследовать, а потом уже снимать человека. И только Андрей Малахов принял человеческое решение. Сейчас #женяосин в клинике и я спокойна. Пусть он отрёкся от нашей дружбы и назвал мои действия пиаром, я не обижаюсь - за него говорит алкоголь. Благодарности от него вряд ли кто-нибудь дождётся, это пустое. Но есть надежда, что помощь подоспела вовремя.".

Завершила свою речь Наталья словами:

"Хватит драм. Ну и не могу я без ноты юмора)). Наркоманов-алкоголиков уже набрали. От сексуальной зависимости в Таиланде не лечат? А от эксгибиционизма? Ааа... вот! Сколько нас ещё недолеченных ходит!", причислив и себя к тем самым людям, которым требуется помощь.

Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга


Малахов, миленький, помоги Наталье, пожалуйста, а то становится страшно смотреть на фотографии певицы в стиле "ню".

Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга

← Леонид Агутин порадовал архивным сним... Анна Рудомётова (Комова) →

Ключевые слова: Наталья Штурм

Количество просмотров: 40 391
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Наталья Штурм хочет добиться идеальной фигуры
Наталья Штурм считает, что у Романа Абрамовича есть новая пассия
Наталья Штурм отказалась помогать Евгению Осину
Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм
Самое популярное за неделю
Комментарии



Наталья Штурм просит помощи в излечении от недуга В последнее время певица Наталья Штурм всё чаще радует своих фанатов новыми смелыми экспериментами.
Леонид Агутин порадовал архивным снимком, сделанным 1 сентября 49-летний певец Леонид Агутин довольно необычно поздравил всех школьников с 1 сентября.
Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь Несмотря на массу работы и любовь зрителей, Ольга Бузова очень одинока. В своем блоге Оля поделилась женскими переживаниями во время очередного перелёта:
Валерия не согласна выдавать замуж дочь за ее возлюбленного На днях в передаче "Секрет на миллион" героинями стали известная певица Валерия и ее дочка Анна Шульгина.
Анна Нетребко сообщила о плохом самочувствии Фанаты популярной оперной певицы Анны Нетребко переживают за звезду, на днях она сообщила о том, что ее концерт 4 сентября отменяется.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.