Мариам Мерабова похудела на 56 килограммов из-за проблем со здоровьем

Среди гостей была также и экс-участница Мариам Мерабова, которую зрители запомнили как упитанную женщину. Но в студии певица появилась заметно изменившейся, оказалось, что похудеть Мариам решила из-за серьезных проблем со здоровьем.«В декабре мне удалили желчный пузырь, наконец-то меня Господь тюкнул по башке, - делится Мерабова. – Я позвонила маме, говорю: представляешь, у меня семь камней. А она: Боже, да это же пляж! В общем, я испугалась и просто перестала жрать».Исполнительница признается, что потеря веса никак не сказалась на ее вокальных данных.