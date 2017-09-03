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Мариам Мерабова похудела на 56 килограммов из-за проблем со здоровьем

Вчера, 22:36
На днях в передаче "Сегодня вечером" главной темой для обсуждения стал новый сезон популярного телепроекта "Голос".

Мариам Мерабова похудела на 56 килограммов из-за проблем со здоровьем
Среди гостей была также и экс-участница Мариам Мерабова, которую зрители запомнили как упитанную женщину. Но в студии певица появилась заметно изменившейся, оказалось, что похудеть Мариам решила из-за серьезных проблем со здоровьем.

Мариам Мерабова похудела на 56 килограммов из-за проблем со здоровьем


«В декабре мне удалили желчный пузырь, наконец-то меня Господь тюкнул по башке, - делится Мерабова. – Я позвонила маме, говорю: представляешь, у меня семь камней. А она: Боже, да это же пляж! В общем, я испугалась и просто перестала жрать».

Мариам Мерабова похудела на 56 килограммов из-за проблем со здоровьем


Исполнительница признается, что потеря веса никак не сказалась на ее вокальных данных.

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Ключевые слова: Мариам Мерабова

Количество просмотров: 9 360
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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