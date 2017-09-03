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Фанаты переживают из-за истощенного вида Ксении Новиковой

Вчера, 23:06
Поклонники заметили, что певица и бывшая участница группы "Блестящие" Ксения Новикова в последнее время стремительно теряет вес.

Фанаты переживают из-за истощенного вида Ксении Новиковой
Но не все фолловеры остались довольны такими изменениями во внешности 37-летней исполнительницы, многие посчитали, что Ксения таким образом может довести себя до анорексии. Они советуют ей перестать соблюдать диеты и начинать есть.

Фанаты переживают из-за истощенного вида Ксении Новиковой


Но мама двоих детей такие комментарии сразу удаляет, видимо, ее внешний вид вполне устраивает, и она не собирается прислушиваться к мнению общественности.

Фанаты переживают из-за истощенного вида Ксении Новиковой

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Ключевые слова: Ксения Новикова

Количество просмотров: 5 343
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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