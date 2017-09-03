Фанаты переживают из-за истощенного вида Ксении Новиковой

Но не все фолловеры остались довольны такими изменениями во внешности 37-летней исполнительницы, многие посчитали, что Ксения таким образом может довести себя до анорексии. Они советуют ей перестать соблюдать диеты и начинать есть.Но мама двоих детей такие комментарии сразу удаляет, видимо, ее внешний вид вполне устраивает, и она не собирается прислушиваться к мнению общественности.