Но мама двоих детей такие комментарии сразу удаляет, видимо, ее внешний вид вполне устраивает, и она не собирается прислушиваться к мнению общественности.
Фанаты переживают из-за истощенного вида Ксении Новиковой
Вчера, 23:06
Поклонники заметили, что певица и бывшая участница группы "Блестящие" Ксения Новикова в последнее время стремительно теряет вес.
Но не все фолловеры остались довольны такими изменениями во внешности 37-летней исполнительницы, многие посчитали, что Ксения таким образом может довести себя до анорексии. Они советуют ей перестать соблюдать диеты и начинать есть.
Но мама двоих детей такие комментарии сразу удаляет, видимо, ее внешний вид вполне устраивает, и она не собирается прислушиваться к мнению общественности.
Но мама двоих детей такие комментарии сразу удаляет, видимо, ее внешний вид вполне устраивает, и она не собирается прислушиваться к мнению общественности.
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Ключевые слова: Ксения Новикова
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Количество просмотров: 5 343
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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