СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой

Но фанаты ужаснулись, увидев снимки, на которых можно заметить очень полную женщину на отдыхе. Хотя многие и считают, что это не телеведущая, так как лица толком и не видно, да и фигура совсем не похожа на фигуру Гузеевой.Может быть снимки были сделаны в городе Бургаса, где у Ларисы имеется собственная квартира недалеко от пляжа.Конечно если это телеведущая, то ей пора бы заняться собой и начинать заниматься спортом.