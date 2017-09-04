СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой

На днях на страницах одного популярного издания появились снимки, на которых, по сведениям журналистов, запечатлена телеведущая Лариса Гузеева.
Но фанаты ужаснулись, увидев снимки, на которых можно заметить очень полную женщину на отдыхе. Хотя многие и считают, что это не телеведущая, так как лица толком и не видно, да и фигура совсем не похожа на фигуру Гузеевой.
Может быть снимки были сделаны в городе Бургаса, где у Ларисы имеется собственная квартира недалеко от пляжа.
Конечно если это телеведущая, то ей пора бы заняться собой и начинать заниматься спортом.
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, NewsBuzz
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