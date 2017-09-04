Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой

Сегодня, 10:41
На днях на страницах одного популярного издания появились снимки, на которых, по сведениям журналистов, запечатлена телеведущая Лариса Гузеева.

СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой
Но фанаты ужаснулись, увидев снимки, на которых можно заметить очень полную женщину на отдыхе. Хотя многие и считают, что это не телеведущая, так как лица толком и не видно, да и фигура совсем не похожа на фигуру Гузеевой.

СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой


Может быть снимки были сделаны в городе Бургаса, где у Ларисы имеется собственная квартира недалеко от пляжа.

СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой


Конечно если это телеведущая, то ей пора бы заняться собой и начинать заниматься спортом.

← Егор Крид поделился редкой детской фо... Максим Галкин не хочет получать госуд... →

Ключевые слова: Лариса Гузеева

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, NewsBuzz

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Рианна с иронией ответила на критику о лишнем весе
Дочка Ларисы Гузеевой постриглась под мальчика
Муж Ларисы Гузеевой рассказал об их отношениях
Дочь Ларисы Гузеевой передумала поступать в институт
Самое популярное за неделю
Комментарии



Максим Галкин не хочет получать государственную финансовую помощь Некоторое время назад в Сети активно обсуждалась новость о маленькой пенсии Аллы Пугачевой.
СМИ уверяют о значительном лишнем весе Ларисы Гузеевой На днях на страницах одного популярного издания появились снимки, на которых, по сведениям журналистов, запечатлена телеведущая Лариса Гузеева.
Егор Крид поделился редкой детской фотографией На днях 23-летний популярный певец Егор Крид поделился с поклонниками фотографией, которая их приятно удивила.
Из-за хамского поведения Алла Пугачева была вынуждена уволить Михаила Гребенщикова Творческая мастерская "Рецитал" Аллы Пугачевы пользуется спросом и там начался новый учебный год.
Евгения Феофилактова выбрала для отдыха с сыном Турцию, несмотря на бушующий в стране вирус Экс-участница главной телестройки страны Евгения Феофилактова решила провести свой отпуск в сентябре в Турции.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.