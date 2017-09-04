Фанаты ужаснулись, увидев целлюлит на ягодицах Анны Седоковой

Популярная певица Анна Седокова никогда не скрывала от своих фанатов то, что во время третьей беременности она набрала много лишнего веса, и теперь она усердно пытается вернуть прежние формы.

Недавно Анна опубликовала фото в купальнике, сделанное со спины. Фанаты были шокированы, увидев целлюлит на ягодицах исполнительницы.«Зачем такое выкладывать в интернет?», «Ничего себе попу наела», «Ужасная фигура, раньше была лучше», - написали подписчики.Непонятно зачем Седокова публикует откровенные фотографии, если знает о лишних килограммах, набранных за период беременности.