Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Фанаты ужаснулись, увидев целлюлит на ягодицах Анны Седоковой

Сегодня, 12:04
Популярная певица Анна Седокова никогда не скрывала от своих фанатов то, что во время третьей беременности она набрала много лишнего веса, и теперь она усердно пытается вернуть прежние формы.

Фанаты ужаснулись, увидев целлюлит на ягодицах Анны Седоковой
Недавно Анна опубликовала фото в купальнике, сделанное со спины. Фанаты были шокированы, увидев целлюлит на ягодицах исполнительницы.

«Зачем такое выкладывать в интернет?», «Ничего себе попу наела», «Ужасная фигура, раньше была лучше», - написали подписчики.

Фанаты ужаснулись, увидев целлюлит на ягодицах Анны Седоковой


Непонятно зачем Седокова публикует откровенные фотографии, если знает о лишних килограммах, набранных за период беременности.

← Василиса Володина делится снимками в ... Анджелина Джоли появилась на пресс-ко... →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 11 635
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ким Кардашьян уверяет, что целлюлит ей на фотографиях просто нарисовали
Анна Седокова выходит из декрета
Из жизни Анны Седоковой исчез папа её третьего ребёнка
Лариса Копенкина не побоялась показать свой целлюлит на ногах
Самое популярное за неделю
Комментарии



Поклонники остались в восторге от фото Натальи Рудовой в бикини Известная актриса Наталья Рудова не перестает радовать поклонников новыми откровенными фотографиями в своем микроблоге.
Наташа Ионова опубликовала откровенное фото Наталья Ионова, которая известна поклонникам под псевдонимом Глюкоза, довольно часто радует своих фолловеров снимками из повседневной жизни.
Анджелина Джоли нуждается в срочной операции По сведениям источников, знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли страдает от серьезного заболевания.
Фанаты ужаснулись, увидев целлюлит на ягодицах Анны Седоковой Популярная певица Анна Седокова никогда не скрывала от своих фанатов то, что во время третьей беременности она набрала много лишнего веса, и теперь она усердно пытается вернуть прежние формы.
Василиса Володина делится снимками в купальнике Знаменитый астролог и одна из ведущих программы "Давай поженимся" Василиса Володина не любит демонстрировать свою фигуру общественности.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.