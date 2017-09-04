Наташа Ионова опубликовала откровенное фото

Наталья Ионова, которая известна поклонникам под псевдонимом Глюкоза, довольно часто радует своих фолловеров снимками из повседневной жизни.

На днях исполнительница разместила фото в очень откровенном купальнике. Многие подписчики восхитились внешностью звезды, но нашлись и те, кто не оценил снимок и оставили критичные комментарии.«..как-то много тела..», «Ну чтож опять голая,чего не хватает вам,наташа,мужниного внимания», - написали фолловеры.Фанаты творчества Ионовой наверняка уже давно привыкли к откровенным образам певицы.