Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии

Многие посчитали, что этой фотографией 19-летняя Пэрис хотела показать свою новую татуировку, которую сделала в области груди. Подписчики девушки знают, что она не считает постыдным появляться на фотографиях без одежды. По ее мнению обнаженность - это вполне естественно.Напомним, что несколько недель назад в микроблоге Пэрис была опубликована фотография, на которой она прикрыла свои достоинства домашними животными.