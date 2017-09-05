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Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии

Сегодня, 11:57
В своем микроблоге дочь знаменитого Майкла Джексона Пэрис снова опубликовала фотографию, на которой предстала в полуобнаженном виде.

Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии
Многие посчитали, что этой фотографией 19-летняя Пэрис хотела показать свою новую татуировку, которую сделала в области груди. Подписчики девушки знают, что она не считает постыдным появляться на фотографиях без одежды. По ее мнению обнаженность - это вполне естественно.

Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии


Напомним, что несколько недель назад в микроблоге Пэрис была опубликована фотография, на которой она прикрыла свои достоинства домашними животными.

Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии

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Ключевые слова: Пэрис Джексон

Количество просмотров: 6 409
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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