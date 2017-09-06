Лариса Гузеева попыталась объяснить лишние килограммы

Но поклонники до конца не могли поверить в то, что на фото запечатлена именно знаменитость. На днях Гузеева подтвердила новость о лишнем весе, попытавшись оправдаться.«Начались сытые времена в прямом и переносном смысле. У меня был полный беспредел в еде. Такая распущенность и привела к потере формы. В какой-то момент ситуация стала критической. Я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Я повесила свое фото на холодильник: вид «освиневшей» тетки ничего кроме тошноты не вызывал», — ответила Лариса, признавшись, что муж заставил в итоге ее заняться собой.Удивительно, как можно так поправиться за короткий период времени, ведь только недавно с фигурой звезды все было в порядке.