Дженнифер Лопес набрала лишние килограммы

Фанаты не могли не заметить, что Лопес просто светится от счастья, да и любительница спорта Дженнифер теперь тренируется вместе со своим возлюбленным. Но все таки факт остается фактом, певица набрала лишние килограммы.Фанаты сделали такой вывод из фотографий Дженнифер, которые были подвергнуты обработке. На снимках можно заметить, что некоторые части тела актрисы были плохо отретушированы.Так что все таки Лопес стоит заняться собой, а не заниматься ретушью своих снимков.