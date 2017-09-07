Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Лопес набрала лишние килограммы

Сегодня, 11:54
Уже на протяжении длительного времени известная певица и актриса Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес набрала лишние килограммы
Фанаты не могли не заметить, что Лопес просто светится от счастья, да и любительница спорта Дженнифер теперь тренируется вместе со своим возлюбленным. Но все таки факт остается фактом, певица набрала лишние килограммы.

Дженнифер Лопес набрала лишние килограммы


Фанаты сделали такой вывод из фотографий Дженнифер, которые были подвергнуты обработке. На снимках можно заметить, что некоторые части тела актрисы были плохо отретушированы.

Дженнифер Лопес набрала лишние килограммы


Так что все таки Лопес стоит заняться собой, а не заниматься ретушью своих снимков.

← Экс-супруга Дениса Матросова публикуе... Дженнифер Лоуренс впервые появилась н... →

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 4 069
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дженнифер Лопес не доверяет своему бойфренду
Певица Бьянка набрала лишние килограммы
Дженнифер Лопес поразила фигурой на страницах Harper’s Bazaar
Дженнифер Лопес и Каспер Смарт больше не пара
Самое популярное за неделю
Комментарии



Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа Певицу Алсу в последнее время постоянно упрекали в чрезмерном злоупотреблении фотошопом.
Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM Супермодель, общественный деятель, победительница и финалистка международных конкурсов красоты Натали Соболева стала «девушкой месяца» по версии популярного мужского журнала FHM India.
Поклонники остались в восторге от откровенного снимка Анны Семенович Известная певица и обладательница шикарных форм Анна Семенович часто балует поклонников новыми фотографиями из повседневной жизни.
Джим Керри восхитил фанатов появлением без бороды Летом знаменитый актер Джим Керри шокировал своих поклонников, появившись на публике с длинной седой бородой, которой даже создали свой собственный аккаунт в Твиттере.
Джордж и Амаль Клуни хотят остановиться на двух детях В начале лето в семье знаменитого актера и режиссера Джорджа Клуни случилось радостное событие.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.