Анна Хилькевич спровоцировала слухи о беременности

Поводом для таких разговоров стала фотография Анны в бикини в бассейне вместе с дочерью. Фанаты разглядели, что у актрисы есть небольшой животик.«И непонятно кто из нас счастлив сильнее. ну, зато точно небеременная», - подписала фото звезда.Но все же большинство подписчиков уверены, что Хилькевич беременна, тем более раньше подобные откровенные снимки в микроблоге звезды не появлялись. Возможно, фанаты просто не привыкли к таким фотографиям актрисы.