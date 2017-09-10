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Анна Хилькевич спровоцировала слухи о беременности

Вчера, 15:03
Судя по последним снимкам актрисы Анны Хилькевич, поклонники предположили, что звезда находится в положении.

Анна Хилькевич спровоцировала слухи о беременности
Поводом для таких разговоров стала фотография Анны в бикини в бассейне вместе с дочерью. Фанаты разглядели, что у актрисы есть небольшой животик.

«И непонятно кто из нас счастлив сильнее. ну, зато точно небеременная», - подписала фото звезда.

Анна Хилькевич спровоцировала слухи о беременности


Но все же большинство подписчиков уверены, что Хилькевич беременна, тем более раньше подобные откровенные снимки в микроблоге звезды не появлялись. Возможно, фанаты просто не привыкли к таким фотографиям актрисы.

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Ключевые слова: Анна Хилькевич

Количество просмотров: 11 947
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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