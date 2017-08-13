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Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини

Сегодня, 15:53
Самая известная модель "в теле" Эшли Грэм вновь шокировала публику своей фигурой.

Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини
На днях два крупнейших концерна, владеющих многими модными брендами, заключили соглашение о том, что на их показы больше не будут допускаться слишком худые модели. Возможно, это начало настоящей революции в мире моды, ведь главной целью такого решения является привлечение большего числа клиентов в магазины и бутики - теперь одежда с подиума будет соотносится с параметрами обычных женщин.

Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини


Но это совсем не значит, что больше не нужно сидеть на диете и забросить спортзал - здоровую стройность никто не отменял. Поэтому расплывшиеся бедра Эшли Грэм на недавнем показе до сих пор исключение из правил.

Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини


Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини


Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини

← Дочь Леонида Агутина не прислушалась ... Анджелина Джоли появилась на красной ... →

Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 5 941
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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