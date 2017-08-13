Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини

На днях два крупнейших концерна, владеющих многими модными брендами, заключили соглашение о том, что на их показы больше не будут допускаться слишком худые модели. Возможно, это начало настоящей революции в мире моды, ведь главной целью такого решения является привлечение большего числа клиентов в магазины и бутики - теперь одежда с подиума будет соотносится с параметрами обычных женщин.Но это совсем не значит, что больше не нужно сидеть на диете и забросить спортзал - здоровую стройность никто не отменял. Поэтому расплывшиеся бедра Эшли Грэм на недавнем показе до сих пор исключение из правил.