Но это совсем не значит, что больше не нужно сидеть на диете и забросить спортзал - здоровую стройность никто не отменял. Поэтому расплывшиеся бедра Эшли Грэм на недавнем показе до сих пор исключение из правил.
Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини
Сегодня, 15:53
Самая известная модель "в теле" Эшли Грэм вновь шокировала публику своей фигурой.
На днях два крупнейших концерна, владеющих многими модными брендами, заключили соглашение о том, что на их показы больше не будут допускаться слишком худые модели. Возможно, это начало настоящей революции в мире моды, ведь главной целью такого решения является привлечение большего числа клиентов в магазины и бутики - теперь одежда с подиума будет соотносится с параметрами обычных женщин.
Но это совсем не значит, что больше не нужно сидеть на диете и забросить спортзал - здоровую стройность никто не отменял. Поэтому расплывшиеся бедра Эшли Грэм на недавнем показе до сих пор исключение из правил.
Но это совсем не значит, что больше не нужно сидеть на диете и забросить спортзал - здоровую стройность никто не отменял. Поэтому расплывшиеся бедра Эшли Грэм на недавнем показе до сих пор исключение из правил.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 5 941
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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