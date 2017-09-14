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Глюкоза показала роскошную фигуру в купальнике

Сегодня, 15:35
Певица Наташа Ионова, которую поклонники знают под псевдонимом Глюкоза, является активным пользователем социальной Сети, часто радуя своих подписчиков снимками из повседневной жизни.

Глюкоза показала роскошную фигуру в купальнике
На днях исполнительница поделилась фотографиями с отдыха, похваставшись своей фигурой. На снимке Наташа лежит на надувном круге в виде огромного пончика в черно-розовом купальнике.

«Хорошего дня», - подписала фото Ионова.

Глюкоза показала роскошную фигуру в купальнике


Фолловеры оценили публикацию Глюкозы, восхитившись ее шикарной фигурой. Да и сама Наташа нередко размещает откровенные снимки, поражая фанатов подобранными образами.

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Ключевые слова: Наташа Ионова, Глюкоза

Количество просмотров: 5 018
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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