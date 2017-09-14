Глюкоза показала роскошную фигуру в купальнике

Певица Наташа Ионова, которую поклонники знают под псевдонимом Глюкоза, является активным пользователем социальной Сети, часто радуя своих подписчиков снимками из повседневной жизни.

На днях исполнительница поделилась фотографиями с отдыха, похваставшись своей фигурой. На снимке Наташа лежит на надувном круге в виде огромного пончика в черно-розовом купальнике.«Хорошего дня», - подписала фото Ионова.Фолловеры оценили публикацию Глюкозы, восхитившись ее шикарной фигурой. Да и сама Наташа нередко размещает откровенные снимки, поражая фанатов подобранными образами.