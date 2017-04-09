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Лариса Гузеева очень переживала после обнародования ее ужасных фотографий

Сегодня, 15:46
Некоторое время назад СМИ обнародовали фотографии известной телеведущей Ларисы Гузеевой, которые были сделаны папарацци во время ее отпуска в Болгарии.

Лариса Гузеева очень переживала после обнародования ее ужасных фотографий
Фотографии шокировали пользователей Сети, так как можно было заметить, что Лариса заметно набрала вес. Недавно в беседе с журналистами близкая подруга Гузеевой Лолита рассказала, как телеведущая переживала после публикации этих снимков.

Лариса Гузеева очень переживала после обнародования ее ужасных фотографий


«Лариса рыдала два дня, когда увидела эти фото в прессе! Мы с Ларисой Удовиченко утешали ее, говорили, чтоб не обращала внимания и не переживала… Это я, не стесняясь, показываю себя такой, какая есть, а Лариса — человек ранимый. Она очень много работает, пропускает через себя людской негатив, поехала отдохнуть и расслабиться, а тут эти снимки! А если бы из-за этого человек полез в петлю? Надо же соображать!» — ответила Милявская.

Лариса Гузеева очень переживала после обнародования ее ужасных фотографий


Конечно публичному человеку надо всегда стараться держать себя в форме, так как в любой момент он может попасть под прицел фотокамер.

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Ключевые слова: Лариса Гузеева, Лолита Милявская

Количество просмотров: 9 932
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Экспресс газета

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