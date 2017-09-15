Поклонники встревожены излишней худобой Дженнифер Лоуренс

Актриса Дженнифер Лоуренс на сегодняшний день является очень популярной, известность к ней пришла после съемок в фильме "Голодные игры".
Но недавно звезда встревожила своих поклонников своим истощенным внешним видом. В микроблоге Дженнифер появилась фотография, на которой она стоит боком и можно заметить практически отсутствующую грудь.
Хотя раньше Лоуренс могла похвастаться шикарными формами, но теперь она чересчур увлеклась похудением, в результате фигура звезды стала практически плоской.
Пока что сама актриса на данные обвинения никак не отреагировала.
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