Поклонники встревожены излишней худобой Дженнифер Лоуренс

Актриса Дженнифер Лоуренс на сегодняшний день является очень популярной, известность к ней пришла после съемок в фильме "Голодные игры".

Но недавно звезда встревожила своих поклонников своим истощенным внешним видом. В микроблоге Дженнифер появилась фотография, на которой она стоит боком и можно заметить практически отсутствующую грудь.Хотя раньше Лоуренс могла похвастаться шикарными формами, но теперь она чересчур увлеклась похудением, в результате фигура звезды стала практически плоской.Пока что сама актриса на данные обвинения никак не отреагировала.