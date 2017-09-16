Бейонсе надела под платье утягивающее белье

На днях Бейонсе со своим супругом посетила благотворительное мероприятие Рианны, восхитив всех своим внешним видом. Но вот из-за высокого выреза до бедра исполнительница оконфузилась.Она постоянно прикрывала правую ногу, но все таки папарацци удалось ее сфотографировать сбоку. На снимке можно увидеть, что под платьем Бейонсе надето утягивающее белье.После рождения двойняшек певица мучается избыточным весом и пытается усердно избавиться от лишних килограммов.