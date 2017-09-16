Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бейонсе надела под платье утягивающее белье

Вчера, 22:39
Три месяца назад в семье знаменитых певцов Бейонсе и Джей Зи родились двойняшки.

Бейонсе надела под платье утягивающее белье
На днях Бейонсе со своим супругом посетила благотворительное мероприятие Рианны, восхитив всех своим внешним видом. Но вот из-за высокого выреза до бедра исполнительница оконфузилась.

Бейонсе надела под платье утягивающее белье


Она постоянно прикрывала правую ногу, но все таки папарацци удалось ее сфотографировать сбоку. На снимке можно увидеть, что под платьем Бейонсе надето утягивающее белье.

Бейонсе надела под платье утягивающее белье


После рождения двойняшек певица мучается избыточным весом и пытается усердно избавиться от лишних килограммов.

← Ларри Кинг сообщил о своей борьбе с он...

Ключевые слова: Бейонсе, Джей Зи

Количество просмотров: 5 889
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Фанаты ужаснулись, увидев снимок Бейонсе без макияжа
Бейонсе продемонстрировала шикарную фигуру в откровенном платье
Бейонсе поразила публику своим самым откровенным платьем
Тот случай, когда нижнее белье - необходимость: Хлои Кардашьян на концерте Бейонсе
Самое популярное за неделю
Комментарии



Бейонсе надела под платье утягивающее белье Три месяца назад в семье знаменитых певцов Бейонсе и Джей Зи родились двойняшки.
Ларри Кинг сообщил о своей борьбе с онкологией Летом известный телеведущий Ларри Кинг был шокирован, узнав о том, что у него рак легких.
Дэвида Бэкхема заподозрили в увлечении пластикой Известный футболист Дэвид Бэкхем до сих пор собирает восторженные взгляды миллионов женщин, хотя ему уже 42 года.
Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс Совсем недавно общественность шокировала информация о разводе известной актрисы Эвелины Бледанс, причем он состоялся еще год назад.
Дана Борисова думает, что в ее наркозависимости виноваты экс-бойфренды Вот уже почти полгода продолжается лечение телеведущей Даны Борисовой от наркотической зависимости в клинике Таиланда.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.