Арина Шарапова сильно изменилась, что ее сложно узнать

Поклонники разделились на два лагеря: одни считают, что изменения во внешности Арины связаны с похудением, другие же уверены, что она нередко пользуется услугами пластических хирургов.Весной этого года Шарапова удивила похудением на 11 килограммов, в результате и внешне телеведущая стала заметно лучше выглядеть. Теперь же на фотографиях подписчики с трудом узнают знаменитость.