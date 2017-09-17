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Арина Шарапова сильно изменилась, что ее сложно узнать

Вчера, 22:52
В последнее время фанаты телеведущей Арины Шараповой обратили внимание на то, что звезда стала практически неузнаваемой.

Арина Шарапова сильно изменилась, что ее сложно узнать
Поклонники разделились на два лагеря: одни считают, что изменения во внешности Арины связаны с похудением, другие же уверены, что она нередко пользуется услугами пластических хирургов.

Арина Шарапова сильно изменилась, что ее сложно узнать


Весной этого года Шарапова удивила похудением на 11 килограммов, в результате и внешне телеведущая стала заметно лучше выглядеть. Теперь же на фотографиях подписчики с трудом узнают знаменитость.

Арина Шарапова сильно изменилась, что ее сложно узнать

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Ключевые слова: Арина Шарапова

Количество просмотров: 10 751
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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