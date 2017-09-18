Анна Семенович заставила волноваться за себя

Но на днях в микроблоге исполнительницы появился снимок, на котором она выглядит сильно похудевшей. Фолловеры начали волноваться за здоровье звезды, так как резкое похудение дает о себе знать, отразившись на самочувствии.«Спокойной ночи любимые, сегодня был прекрасный день», - подписала снимок Семенович.Поклонники разделились на два лагеря: некоторые посчитали, что Анна смогла сбросить лишний вес, другие же придерживаются мнения, что фотография была до публикации отретуширована.