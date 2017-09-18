Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Семенович заставила волноваться за себя

Сегодня, 11:33
Известная певица Анна Семенович всегда отличалась роскошными формами и не устает их демонстрировать.

Анна Семенович заставила волноваться за себя
Но на днях в микроблоге исполнительницы появился снимок, на котором она выглядит сильно похудевшей. Фолловеры начали волноваться за здоровье звезды, так как резкое похудение дает о себе знать, отразившись на самочувствии.

«Спокойной ночи любимые, сегодня был прекрасный день», - подписала снимок Семенович.

Анна Семенович заставила волноваться за себя


Поклонники разделились на два лагеря: некоторые посчитали, что Анна смогла сбросить лишний вес, другие же придерживаются мнения, что фотография была до публикации отретуширована.

← Ксения Бородина переборщила с обработ... Анастасию Костенко раскритиковали за ... →

Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 3 783
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники остались в восторге от откровенного снимка Анны Семенович
Анна Семенович показала полуобнаженный снимок
Анна Семенович шокировала поклонников своим пляжным фото
Анна Семенович призналась, что ей сложно перестать гулять
Самое популярное за неделю
Комментарии



Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова предстала в рекламе без нижнего белья Экс-солистка известной группы "ВИА Гра" Татьяна Котова недавно приняла участие в рекламе "Calvin Klein".
Татьяна Навка организовала дочери роскошный день рождения На днях младшей дочери известной фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Наде исполнилось 3 года.
Анита Цой призналась, как смогла похудеть Известная певица Анита Цой никогда не скрывала то, что у нее есть лишние килограммы.
Алсу поразила стройной фигурой Алсу является не только успешной певицей, но и многодетной мамой.
Анастасию Костенко раскритиковали за фото без макияжа Отношения футболиста и экс-супруга телеведущей Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко стремительно развиваются.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.