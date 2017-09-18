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Анита Цой призналась, как смогла похудеть

Сегодня, 12:06
Известная певица Анита Цой никогда не скрывала то, что у нее есть лишние килограммы.

Анита Цой призналась, как смогла похудеть
Но она смогла взять себя в руки и достичь той фигуры, которая ее будет устраивать. На днях в своем микроблоге она опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.

Анита Цой призналась, как смогла похудеть


«Никогда не была худышкой. Природа одарила меня крепким , взбитым телосложением. Помню, как в детстве меня дразнили "тумбочка - красная рука". Мне было обидно и я дралась с обзывалами. После, я долго переживала из-за своей внешности, но в какой-то момент всё встало на свои места. Я поняла, что спортивное, здоровое тело лучше модной худобы. Торчащие косточки - это не моё! Конечно, распускать себя не нужно.

Анита Цой призналась, как смогла похудеть


Спорт и танцы мне в этом помогают, а сила воли дает возможность держать тело в тонусе. Но и здесь главное не перебрать. Короче, теперь я люблю себя такой: соЧЧной, моЩЩЩной, вкусной. И поверьте, это мужчинам нравится», - написала под снимками Анита.

Поклонники не устают восхищаться внешним видом певицы и засыпают ее комплиментами.

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Ключевые слова: Анита Цой

Количество просмотров: 6 747
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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