Анита Цой призналась, как смогла похудеть

Но она смогла взять себя в руки и достичь той фигуры, которая ее будет устраивать. На днях в своем микроблоге она опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.«Никогда не была худышкой. Природа одарила меня крепким , взбитым телосложением. Помню, как в детстве меня дразнили "тумбочка - красная рука". Мне было обидно и я дралась с обзывалами. После, я долго переживала из-за своей внешности, но в какой-то момент всё встало на свои места. Я поняла, что спортивное, здоровое тело лучше модной худобы. Торчащие косточки - это не моё! Конечно, распускать себя не нужно.Спорт и танцы мне в этом помогают, а сила воли дает возможность держать тело в тонусе. Но и здесь главное не перебрать. Короче, теперь я люблю себя такой: соЧЧной, моЩЩЩной, вкусной. И поверьте, это мужчинам нравится», - написала под снимками Анита.Поклонники не устают восхищаться внешним видом певицы и засыпают ее комплиментами.