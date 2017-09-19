Эвелина Бледанс похвасталась стройной фигурой в бикини

Некоторое время назад все были шокированы, узнав о том, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс развелась со своим супругом год назад.
После обнародования данной информации звезда решила уехать за границу понежиться под жарким солнцем. Теперь Эвелина делится со своими фолловерами снимками в купальнике, демонстрируя свою идеальную фигуру.
«Огромная яхта мчит меня по морю- красивые успешные друзья, плеск чистейшей воды, мягкое солнце, изысканная еда, шикарный интерьер, лучшее шампанское», - подписала фото Бледанс.
Поклонники засыпали звезду комплиментами, восхитившись ее внешним видом.
Ключевые слова: Эвелина Бледанс
Количество просмотров: 169