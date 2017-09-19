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Эвелина Бледанс похвасталась стройной фигурой в бикини

Сегодня, 11:54
Некоторое время назад все были шокированы, узнав о том, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс развелась со своим супругом год назад.

Эвелина Бледанс похвасталась стройной фигурой в бикини
После обнародования данной информации звезда решила уехать за границу понежиться под жарким солнцем. Теперь Эвелина делится со своими фолловерами снимками в купальнике, демонстрируя свою идеальную фигуру.

«Огромная яхта мчит меня по морю- красивые успешные друзья, плеск чистейшей воды, мягкое солнце, изысканная еда, шикарный интерьер, лучшее шампанское», - подписала фото Бледанс.

Эвелина Бледанс похвасталась стройной фигурой в бикини


Поклонники засыпали звезду комплиментами, восхитившись ее внешним видом.

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 169
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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