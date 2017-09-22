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Полина Гагарина сообщила, как смогла сбросить 25 килограммов

Сегодня, 11:33
Недавно известная певица Полина Гагарина родила второго ребенка.

Полина Гагарина сообщила, как смогла сбросить 25 килограммов
За период беременности она сильно поправилась и усердно пыталась сбросить 25 килограммов. Полина наконец-то добилась своей цели и рассказала, как ей удалось это сделать.

Полина Гагарина сообщила, как смогла сбросить 25 килограммов


«Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке — просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат. Главное — приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия — просто брать и делать», - поделилась певица.

В апреле Полина подарила супругу дочку Мию, а также у нее подрастает сын Андрей от первого мужа.

Полина Гагарина сообщила, как смогла сбросить 25 килограммов

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 364
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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