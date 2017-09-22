Полина Гагарина сообщила, как смогла сбросить 25 килограммов

«Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке — просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат. Главное — приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия — просто брать и делать», - поделилась певица.
В апреле Полина подарила супругу дочку Мию, а также у нее подрастает сын Андрей от первого мужа.