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Поклонники переживают за Кайю Гербер из-за чересчур истощенного вида

Сегодня, 11:56
Модельная карьера дочери топ-модели Синди Кроуфорд Кайи Гербер идет в гору.

Поклонники переживают за Кайю Гербер из-за чересчур истощенного вида
16-летняя девушка часто появляется на показах именитых дизайнеров, представляя их наряды. Кайю часто приглашают для участие в фотосъемке в рекламе. Но поклонники считают, что девушка ради успешной модельной карьеры готовы жертвовать своим здоровьем.

Поклонники переживают за Кайю Гербер из-за чересчур истощенного вида


По их мнению, девушка чересчур увлеклась диетами и близка к анорексии.

На недавно сделанных папарацци фотографиях можно заметить, что ноги Кайи очень худые. Главное, чтобы у нее не начались из-за этого проблемы со здоровьем, все таки здоровье важнее всего.

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Ключевые слова: Кайя Гербер

Количество просмотров: 104
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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