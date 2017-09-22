Поклонники переживают за Кайю Гербер из-за чересчур истощенного вида

16-летняя девушка часто появляется на показах именитых дизайнеров, представляя их наряды. Кайю часто приглашают для участие в фотосъемке в рекламе. Но поклонники считают, что девушка ради успешной модельной карьеры готовы жертвовать своим здоровьем.
По их мнению, девушка чересчур увлеклась диетами и близка к анорексии.
На недавно сделанных папарацци фотографиях можно заметить, что ноги Кайи очень худые. Главное, чтобы у нее не начались из-за этого проблемы со здоровьем, все таки здоровье важнее всего.
Ключевые слова: Кайя Гербер
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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