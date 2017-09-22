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Актриса Мария Шумакова похвасталась своими формами на фото топлес

Сегодня, 12:46
Актриса Мария Шумакова, полюбившая зрителям после съемок в сериале "Сладкая жизнь" часто появляется в облегающих нарядах, демонстрируя свои шикарные формы.

Актриса Мария Шумакова похвасталась своими формами на фото топлес
Да и в микроблоге девушки нередко публикуются фотографии в бикини. Но новый снимок актрисы топлес произвел фурор в Сети.

«Всегда приятно вернуться в лето», — написала под публикацией Мария.

Актриса Мария Шумакова похвасталась своими формами на фото топлес


Подписчики разделились на два лагеря: одни восторгаются смелостью актрисы, другие же считают, что надо завоевывать любовь фанатов с помощью таланта, а не откровенных снимков.

Актриса Мария Шумакова похвасталась своими формами на фото топлес

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Ключевые слова: Мария Шумакова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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