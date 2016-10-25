В период беременности певица набрала несколько десятков лишних килограммов, но благодаря усиленным тренировкам в спортзале, а также прогулкам и уходу за малышом, Джексон уже избавилась от более чем 30 килограммов. Свежие снимки звезды, сделанные в Лос-Анджелесе, прямое тому доказательство.
Джанет Джексон продолжает стремительно терять вес
Сегодня, 16:37
Певица Джанет Джексон невероятно быстро избавляется от лишних килограммов.
Напомним, что 51-летняя сестра легендарного поп-короля Майкла Джексона впервые стала мамой в январе этого года. Вскоре после родов её отношения с отцом ребенка, катарским миллиардером Виссамом Аль-Мана распались. Теперь Джанет намерена добиваться единоличной опеки над сыном Иссой.
В период беременности певица набрала несколько десятков лишних килограммов, но благодаря усиленным тренировкам в спортзале, а также прогулкам и уходу за малышом, Джексон уже избавилась от более чем 30 килограммов. Свежие снимки звезды, сделанные в Лос-Анджелесе, прямое тому доказательство.
В период беременности певица набрала несколько десятков лишних килограммов, но благодаря усиленным тренировкам в спортзале, а также прогулкам и уходу за малышом, Джексон уже избавилась от более чем 30 килограммов. Свежие снимки звезды, сделанные в Лос-Анджелесе, прямое тому доказательство.
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Ключевые слова: Джанет Джексон
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, bossip
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Автор фото: instagram, vk.com, bossip
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