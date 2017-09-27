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Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии

Сегодня, 12:44
Экс-возлюбленная популярного рэпера Тимати и мама его дочери Алисы Алена Шишкова теперь редко публикует откровенные фотографии, предпочитая появляться на снимках в одежде.

Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии
Недавно же Алена снова решилась на провокационную публикацию, разместив фото, на котором она позирует в телесном бюстгальтере и спортивных брюках. Фолловеры восхитились фигурой девушки, но некоторые все таки высказали мнение, что маме маленькой дочери не очень хорошо демонстрировать откровенные снимки.

Да и поклонников удивляет резкая смена имиджа Шишковой. Раньше она всегда появлялась в дорогих вещах, а теперь же чаще одевается в спортивную одежду.

Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии

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Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 7 241
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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