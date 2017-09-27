Да и поклонников удивляет резкая смена имиджа Шишковой. Раньше она всегда появлялась в дорогих вещах, а теперь же чаще одевается в спортивную одежду.
Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии
Сегодня, 12:44
Экс-возлюбленная популярного рэпера Тимати и мама его дочери Алисы Алена Шишкова теперь редко публикует откровенные фотографии, предпочитая появляться на снимках в одежде.
Недавно же Алена снова решилась на провокационную публикацию, разместив фото, на котором она позирует в телесном бюстгальтере и спортивных брюках. Фолловеры восхитились фигурой девушки, но некоторые все таки высказали мнение, что маме маленькой дочери не очень хорошо демонстрировать откровенные снимки.
Да и поклонников удивляет резкая смена имиджа Шишковой. Раньше она всегда появлялась в дорогих вещах, а теперь же чаще одевается в спортивную одежду.
Да и поклонников удивляет резкая смена имиджа Шишковой. Раньше она всегда появлялась в дорогих вещах, а теперь же чаще одевается в спортивную одежду.
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Ключевые слова: Алена Шишкова
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Количество просмотров: 7 241
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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