Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии

Недавно же Алена снова решилась на провокационную публикацию, разместив фото, на котором она позирует в телесном бюстгальтере и спортивных брюках. Фолловеры восхитились фигурой девушки, но некоторые все таки высказали мнение, что маме маленькой дочери не очень хорошо демонстрировать откровенные снимки.Да и поклонников удивляет резкая смена имиджа Шишковой. Раньше она всегда появлялась в дорогих вещах, а теперь же чаще одевается в спортивную одежду.