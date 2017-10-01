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Келли Осборн снова поправилась

Сегодня, 14:03
Келли Осборн известна тем, что на протяжении длительного времени пытается бороться с лишним весом.

Келли Осборн снова поправилась
Несколько лет назад Келли удивила всех, похудев на 20 килограммов, и все заметили, что тогда девушка стала гораздо лучше выглядеть. Но, судя по всему, Келли ненадолго хватило, она снова пристрастилась к фаст-фуду, в результате чего набрала вес.

Келли Осборн снова поправилась


На днях папарацци удалось запечатлеть Келли во время прогулки и нельзя не заметить, что у нее появились лишние килограммы. Но тем не менее девушка продолжает носить облегающие вещи, не обращая внимания, как они на ней сидят.

Да в принципе она никогда и не комплексовала из-за своего лишнего веса.

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Ключевые слова: Келли Осборн

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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