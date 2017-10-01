Келли Осборн снова поправилась

Несколько лет назад Келли удивила всех, похудев на 20 килограммов, и все заметили, что тогда девушка стала гораздо лучше выглядеть. Но, судя по всему, Келли ненадолго хватило, она снова пристрастилась к фаст-фуду, в результате чего набрала вес.На днях папарацци удалось запечатлеть Келли во время прогулки и нельзя не заметить, что у нее появились лишние килограммы. Но тем не менее девушка продолжает носить облегающие вещи, не обращая внимания, как они на ней сидят.Да в принципе она никогда и не комплексовала из-за своего лишнего веса.