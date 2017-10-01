Эль Макферсон снова поразила идеальной фигурой в бикини

Нередко в микроблоге модели появляются снимки, в которых Макферсон позирует в купальнике. Да и на днях женщина разместила фотографию в бикини, которая восхитила ее подписчиков.Некоторые даже пришли ко мнению, что сейчас модель выглядит лучше, чем когда-либо. Ее фигуре могут позавидовать молодые девушки.Стоит отметить, что этим летом в личной жизни Эль произошли серьезные перемены, она развелась со своим супругом Джеффри Соффером, отказавшись от каких-либо комментариев.