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Эль Макферсон снова поразила идеальной фигурой в бикини

Сегодня, 14:30
Известной модели Эль Макферсон уже 53 года, но взглянув на фигуру звезды, поражаешься как ей удалось сохранить такой шикарный внешний вид.

Эль Макферсон снова поразила идеальной фигурой в бикини
Нередко в микроблоге модели появляются снимки, в которых Макферсон позирует в купальнике. Да и на днях женщина разместила фотографию в бикини, которая восхитила ее подписчиков.

Эль Макферсон снова поразила идеальной фигурой в бикини


Некоторые даже пришли ко мнению, что сейчас модель выглядит лучше, чем когда-либо. Ее фигуре могут позавидовать молодые девушки.

Стоит отметить, что этим летом в личной жизни Эль произошли серьезные перемены, она развелась со своим супругом Джеффри Соффером, отказавшись от каких-либо комментариев.

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Ключевые слова: Эль Макферсон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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