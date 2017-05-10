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Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов

Вчера, 20:57
Теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой около месяца назад.

Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов
36-летняя спортсменка и её возлюбленный воспитывают малышку Олимпию: "Я смотрю на свою дочку - у нее мои ручки и ножки. Такая же сила, мускулатура, невероятные руки и тело. Но я не знаю, как бы отреагировала на то, если бы она прошла через всё то, через что проходила я с 15 лет и продолжаю проходить до сих пор" - написала Серена в своём блоге.

Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов


Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов


На днях Уильямс выложила свежее фото, немало удивившее поклонников и в целом пользователей сети. В кадре теннисистка запечатлена в белом обтягивающем мини-платье, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру - Серена очень быстро вернула себе былую форму после родов.

Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов


Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов

← Джастин Бибер не может найти жилье в Б...

Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 3 562
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, elle

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