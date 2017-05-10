Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов

36-летняя спортсменка и её возлюбленный воспитывают малышку Олимпию: "Я смотрю на свою дочку - у нее мои ручки и ножки. Такая же сила, мускулатура, невероятные руки и тело. Но я не знаю, как бы отреагировала на то, если бы она прошла через всё то, через что проходила я с 15 лет и продолжаю проходить до сих пор" - написала Серена в своём блоге.На днях Уильямс выложила свежее фото, немало удивившее поклонников и в целом пользователей сети. В кадре теннисистка запечатлена в белом обтягивающем мини-платье, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру - Серена очень быстро вернула себе былую форму после родов.