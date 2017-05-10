На днях Уильямс выложила свежее фото, немало удивившее поклонников и в целом пользователей сети. В кадре теннисистка запечатлена в белом обтягивающем мини-платье, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру - Серена очень быстро вернула себе былую форму после родов.
Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов
Вчера, 20:57
Теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой около месяца назад.
36-летняя спортсменка и её возлюбленный воспитывают малышку Олимпию: "Я смотрю на свою дочку - у нее мои ручки и ножки. Такая же сила, мускулатура, невероятные руки и тело. Но я не знаю, как бы отреагировала на то, если бы она прошла через всё то, через что проходила я с 15 лет и продолжаю проходить до сих пор" - написала Серена в своём блоге.
На днях Уильямс выложила свежее фото, немало удивившее поклонников и в целом пользователей сети. В кадре теннисистка запечатлена в белом обтягивающем мини-платье, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру - Серена очень быстро вернула себе былую форму после родов.
На днях Уильямс выложила свежее фото, немало удивившее поклонников и в целом пользователей сети. В кадре теннисистка запечатлена в белом обтягивающем мини-платье, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру - Серена очень быстро вернула себе былую форму после родов.
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Ключевые слова: Серена Уильямс
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Количество просмотров: 3 562
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, elle
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Автор фото: instagram, vk.com, elle
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