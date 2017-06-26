Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги

Стоит отметить, что в отличие от многих голливудских звезд, Мила одна из тех, кто предпочитает сама совершать дела по дому, будь то поход в магазин, готовки или уборка.Кстати, так же Мила относится и к своим детям, обучая их домашним обязанностям с малых лет:"Мы не хотим вырастить тупиц, их и так много"- замечает актриса. Но вернёмся к внешнему виду. Конечно, ничего критичного в том, что Мила отправилась по магазинам без макияжа нет.На ней была лишь белая просторная футболка, такие же белые кеды и черные обтягивающие штаны, в которых было заметно, что ноги Кунис очень худенькие и совсем не располневшие после родов.Судя по всему Мила совмещает домашние дела с походом в спортзал.