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Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги

Сегодня, 14:50
Папарацци настигли 34-летнюю Милу Кунис, когда актриса возвращалась из магазина.

Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги
Стоит отметить, что в отличие от многих голливудских звезд, Мила одна из тех, кто предпочитает сама совершать дела по дому, будь то поход в магазин, готовки или уборка.

Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги


Кстати, так же Мила относится и к своим детям, обучая их домашним обязанностям с малых лет:

"Мы не хотим вырастить тупиц, их и так много"
- замечает актриса. Но вернёмся к внешнему виду. Конечно, ничего критичного в том, что Мила отправилась по магазинам без макияжа нет.

Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги


Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги


На ней была лишь белая просторная футболка, такие же белые кеды и черные обтягивающие штаны, в которых было заметно, что ноги Кунис очень худенькие и совсем не располневшие после родов.

Мила Кунис продемонстрировала очень худые ноги


Судя по всему Мила совмещает домашние дела с походом в спортзал.

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Ключевые слова: Мила Кунис

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Автор: Mysha

Автор фото: hawtcelebs.com

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