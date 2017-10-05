В итоге в Сети начались активные обсуждения интересного положения Кудрявцевой. Фанаты начали поздравлять звезду со скорым прибавлением в семье. Сама телеведущая пока на эти разговоры никак не отреагировала.
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности
Сегодня, 19:42
На днях прошло ежегодное вручение телевизионной премии "ТЭФИ-2017", которое собрало огромное количество представителей российского шоу-бизнеса.
В театре "Россия", где и проходило мероприятие, также появилась известная телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость выбрала для выхода в свет супер-облегающее платье, которое к сожалению подчеркнуло неидеальный живот Леры.
В итоге в Сети начались активные обсуждения интересного положения Кудрявцевой. Фанаты начали поздравлять звезду со скорым прибавлением в семье. Сама телеведущая пока на эти разговоры никак не отреагировала.
В итоге в Сети начались активные обсуждения интересного положения Кудрявцевой. Фанаты начали поздравлять звезду со скорым прибавлением в семье. Сама телеведущая пока на эти разговоры никак не отреагировала.
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Ключевые слова: Лера Кудрявцева
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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