Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности

В театре "Россия", где и проходило мероприятие, также появилась известная телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость выбрала для выхода в свет супер-облегающее платье, которое к сожалению подчеркнуло неидеальный живот Леры.В итоге в Сети начались активные обсуждения интересного положения Кудрявцевой. Фанаты начали поздравлять звезду со скорым прибавлением в семье. Сама телеведущая пока на эти разговоры никак не отреагировала.