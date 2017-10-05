Недавно родившая Елена Подкаминская восхитила фотографией в полотенце

Актриса не собирается долго сидеть в декретном отпуске и уже готовится приступить к работе. В ближайшее время Елена выйдет на сцену Вахтанговского театра.Хоть и прошло совсем мало времени с рождения дочери актриса уже смогла вернуть былые формы, что продемонстрировала в своем микроблоге. Она разместила снимок, на котором запечатлена в полотенце на голое тело. Фанаты восхитились внешним видом Елены и засыпали ее комплиментами.