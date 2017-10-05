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Недавно родившая Елена Подкаминская восхитила фотографией в полотенце

Сегодня, 20:20
Два месяца назад известная актриса Елена Подкаминская подарила своему избраннику очаровательную дочку Еву.

Недавно родившая Елена Подкаминская восхитила фотографией в полотенце
Актриса не собирается долго сидеть в декретном отпуске и уже готовится приступить к работе. В ближайшее время Елена выйдет на сцену Вахтанговского театра.

Недавно родившая Елена Подкаминская восхитила фотографией в полотенце


Хоть и прошло совсем мало времени с рождения дочери актриса уже смогла вернуть былые формы, что продемонстрировала в своем микроблоге. Она разместила снимок, на котором запечатлена в полотенце на голое тело. Фанаты восхитились внешним видом Елены и засыпали ее комплиментами.

Недавно родившая Елена Подкаминская восхитила фотографией в полотенце

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Ключевые слова: Елена Подкаминская

Количество просмотров: 1 066
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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